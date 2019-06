Waldbrand auf Usedom gelöscht : Feuer bei Lübtheen unter Kontrolle

Mit Hilfe eines Löschpanzers hat die Feuerwehr auch den Brand eines Waldstückes bei Lübtheen unter Kontrolle gebracht.

von Winfried Wagner/dpa

27. Juni 2019, 08:25 Uhr

Mit dem Abzug der Hitze hat sich auch die Lage bei zwei Waldbränden in munitionsbelasteten Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern deutlich entspannt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg erklärte, haben Feuerwehrleute die Flammen zwischen Peenemünde und Karlshagen auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) inzwischen gelöscht.

Im Norden der Insel wurden rund sechs Hektar Wald vernichtet, der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, es werde mögliche Brandstiftung geprüft. Das gesperrte Waldgebiet liegt an der Landesstraße 264 und wird trotz Verbots immer wieder betreten.

Keine Verletzten

Mit Hilfe eines Löschpanzers hat die Feuerwehr inzwischen auch den Brand eines Waldstückes bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unter Kontrolle gebracht. Dort hatte der Boden auf etwa 6,5 von insgesamt 30 Hektar Waldgebiet Feuer gefangen, wie eine Sprecherin des Landkreises sagte. Durch die hohe Munitionsbelastung müssen Einsatzkräfte Sicherheitsabstände von einem Kilometer einhalten.

Der Löschpanzer hatte Brandschneisen mit Wasser bespritzt und einzelne Glutnester bekämpft. Eine akute Gefährdung für Anwohner in den Dörfern Volzrade und Jessenitz-Werk bestehe weiter nicht. Verletzt wurde bei beiden Waldbränden niemand.

