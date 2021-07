Europa-Haus in Dümmer : Wandernde Handwerksgesellen wecken Herberge aus dem Corona-Schlaf

Jan und Moritz sind sind seit fast drei Jahren komplett ohne Handy unterwegs und haben dabei geholfen, dem Europa-Haus in Dümmer wieder Leben zu verleihen.

Dümmer | Dumm, dümmer, am dümmsten. Verblödet die Menschheit? Während sich die heutige Intelligenzforschung mit dieser Frage beschäftigt und schaut, was Navi, Google und Apps mit unseren Gehirnen machen, gehen zwei junge Männer gedankenverloren und technikbefreit ihrer Wege. Noch ein paar hundert Meter und sie sind in - Dümmer. Na gut, ganz ohne Technik hab...

