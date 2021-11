Spenden für den Wünschewagen : Die richtige Zeit für letzte Wünsche

Letzte Wünsche sollte man nicht zu lange aufschieben, sagen diejenigen, die die Einsätze des ASB-Wünschewagens in Mecklenburg-Vorpommern koordinieren.

26. November 2021, 15:36 Uhr

Rostock | Annett Bockner hat bisher jede Wünschewagenfahrt, die sie als Ehrenamtlerin begleiten durfte, als persönliche Bereicherung empfunden. Nur bei einer sei sie mit Bauchschmerzen wieder nach Hause gekommen, erzählt die gebürtige Thüringerin, die seit einiger Zeit in Graal Müritz lebt und dort in einer Mutter-Vater-Kind-Klinik arbeitet: Eine Familie hatte sich für die Ehefrau und Mutter eine Tour auf die Insel Rügen und dort unter anderem nach Altefähr gewünscht – in einen Ort, mit dem sie besonders schöne Erinnerungen verband.

„Aber tatsächlich hat die Frau von diesem Ausflug nichts gehabt, weil sie so stark sediert war“, erinnert sich Annett Bockner. Sprich: Die Schwerkranke hatte so starke Medikamente zur Beruhigung und Schmerzlinderung bekommen, dass sie überhaupt nicht mehr mitbekam, was um sie herum passierte. Weil zudem das Wetter alles andere als einladend war, trat das Wünschewagenteam schon bald wieder die Rückfahrt an.

„Wir waren alle nicht zufrieden damit, wie dieser Tag gelaufen ist, und die Familie, glaube ich, war es auch nicht“, resümiert Annett Bockner. „Ich sag den Leuten deshalb immer: Meldet eure Wünsche rechtzeitig an – macht das auf jeden Fall, so lange der Wünschende noch etwas davon hat.“

Wünschende in die Planung einbeziehen

Aber wann ist rechtzeitig? Wann ist die richtige Zeit für letzte Wünsche gekommen? Fragen, die unsere Weihnachtsspendenaktion wieder vermehrt ins Bewusstsein rückt – denn die Veröffentlichungen zum Jahresende bewirken regelmäßig, dass das Wünscheaufkommen in die Höhe schnellt, erklärt Bettina Hartwig, die das Projekt Wünschewagen beim Arbeiter Samariter Bund (ASB) in Mecklenburg-Vorpommern von Anfang an – seit Juli 2017 – leitet. Auch sie kennt die Frage, ob man nicht möglicherweise einen Menschen, der noch hofft und ums Weiterleben kämpft, vor den Kopf stößt, wenn man für ihn eine Fahrt im Wünschewagen anmeldet.

Tatsächlich kann es passieren, dass ein Schwerkranker glaubt, von allen abgeschrieben zu sein, wenn der Wünschewagen vorfährt, um ihn abzuholen – zumindest dann, wenn er nicht in die Planung eingebunden war. Anderenfalls hätte man ihm erklären können, dass es darum geht, den geplanten Ausflug noch in vollen Zügen genießen zu können. Und das kann jemand, der in der finalen Phase seines Lebens angekommen ist, nun einmal in den allermeisten Fällen nicht mehr.

Wunscherfüller in MV mit bundesweit bester Quote

Ganz abgesehen davon, dass immer wieder Wünschefahrten abgesagt werden müssen, wenn der Gesundheitszustand des Fahrgastes eine Beförderung nicht mehr zulässt – dann wird der womöglich wirklich letzte Wunsch nie mehr wahr. Wobei das in Mecklenburg-Vorpommern seltener als bei allen anderen ASB-Wünschewagen im Bundesgebiet passiert. Bettina Hartwig kann das mit Statistiken des Bundesverbandes belegen: Von 387 Wünschen, die im Nordosten bis zum 26. Oktober angemeldet worden waren, konnten zu diesem Stichtag 290 erfüllt werden.

„Anderswo ist die Quote sehr viel niedriger“, weiß die Projektleiterin. Beim ASB Rhein-Main beispielsweise seien im gleichen Zeitraum zwar 633 Wunschanfragen eingegangen, es konnten aber nur 124 erfüllt werden. „Dass wir so gut dastehen, verdanken wir auch Ihren Leserinnen und Lesern“, betont Bettina Hartwig. Denn durch die Spendenaktion sei ihr Team in einer sehr viel komfortableren Situation als die meisten anderen, in denen für die Koordination der Wünschefahrten zum Teil nur jemand auf 450-Euro-Basis verantwortlich sei. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen gibt es mit Nicole Steinicke eine hauptberufliche Wünschewagen-Koordinatorin.

Es muss nicht der letzte Wunsch sein

Sie rät aus ihrer langjährigen Berufserfahrung als Palliativschwester heraus bei der Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für eine Wünschewagenfahrt und damit für die Erfüllung letzter Wünsche dazu, das Wort „letzte“ ganz einfach in den Hintergrund zu stellen. „Es ist ein Wunsch, der erfüllt werden soll, und nur um diesen Wunsch geht es an diesem Tag.“ Deshalb sei es auch zweitrangig, ob später noch weitere folgen werden. „Nicht zu lange zögern“, lautet auch ihr Rat.

Projektleiterin Bettina Hartwig argumentiert noch anders, wenn es darum geht zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für eine Wunschanmeldung ist: „Unser Motto lautet ja ,Letzte Wünsche wagen‘ – es geht also gar nicht darum, dass es in jedem Fall der allerletzte Wunsch ist“, betont sie. Tatsächlich gebe es beim Wünschewagen in MV immer wieder auch Menschen, die sich nach einer ersten Fahrt noch einen zweiten Wunsch erfüllen lassen. „Auch das ist vollkommen legitim“, findet Bettina Hartwig.



