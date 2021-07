Direktkandidatur : Ralph Weber muss im AfD-Machtkampf Niederlage einstecken

Nach seiner Abwahl als Direktkandidat machen Teile der Basis mobil. Der Landtagsabgeordnete sprach mit unserer Redaktion über seine Pläne.

Schwerin | Der Machtkampf in der Landes-AfD geht weiter: Mehrere Mitglieder planen, die Abwahl des Landtagsangeordneten Ralph Weber als Direktkandidat in Vorpommern-Greifswald vor dem Parteischiedsgericht anzufechten. Das bestätigten Teile der Basis am Sonntag unserer Redaktion. Mehr zum Thema: Landes-AfD will Holm-Kritiker Weber loswerden Weber war am Tag...

