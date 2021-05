Neue Landpartie in MV : Raus auf’s Land – und Lehrer werden!

Ein digitaler Aktionstag will Lehramtsstudierende aus MV für eine Tätigkeit abseits der großen Städte begeistern.

Schwerin | Das waren noch Zeiten, als sich die – damals gerade neu ins Amt gekommene – Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) im Frühjahr 2019 zeitweise selbst mit in einer Bus voller Lehramtsstudierender setzte, um den jungen Leuten die Arbeit an einer Landschule schmackhaft zu machen. Denn während es in den größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns meist ke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.