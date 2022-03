Werften-Pleite in MV : Erste Investorenverträge unterschriftsreif

Fast zwei Monate nach der Pleite ist am Dienstag das Insolvenzverfahren für die MV Werften eröffnet worden. Für die Schiffbaustandorte und den unfertiger Kreuzfahrer Global 1 gibt es Interessenten aus der ganzen Welt.

Rostock | Tristess in der Schiffbauhalle: „Das ist ein raubenschwarzer Tag“, meinte Jörg Sens, Betriebsrat der MV Werften. Gerade erst hatten 1600 seiner Kollegen in Wismar, Rostock und Stralsund ihre Verträge für den Eintritt in die eilig gegründete Transfergesellschaft der insolventen MV Werften unterschrieben – Beschäftigung wenigstens für die kommenden vier...

