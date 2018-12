Forschung MV : Wie hören Pinguine? Stralsunder Forscher bricht in Antarktis auf

von Hannes Stepputat/dpa und mapp

10. Dezember 2018, 13:00 Uhr

Ein Biologe aus Stralsund bricht diese Woche in die Antarktis auf, um die Hörfähigkeiten von Pinguinen zu erforschen. Auf einem Forschungssegelschiff will Michaël Beaulieu von Sonntag an mit Mikrofonen und Hydrofonen untersuchen, wie die Tiere natürliche Geräusche und Umweltlärm wahrnehmen, teilte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund am Montag mit.

Den Forschern zufolge gibt es bisher nur eine Studie zur Hörfähigkeit von Pinguinen. Und diese stamme bereits aus dem Jahr 1969 und habe sich nur auf das Hören an der Luft, nicht aber unter Wasser bezogen. Die flugunfähigen Vögel sind sehr gute Schwimmer und müssen sowohl sehr laute Geräusche, wie etwa Gletscherabbrüche und Wallaute, als auch leise Laute, wie von Beutejägern, hören können. Wie alle Vögel besitzen sie jedoch kein Außenohr und haben, anders als Säugetiere, nur einen Gehörknöchel.

Forschung in Rostock

Mit an Bord des Forschungsschiffs werden den Angaben zufolge Touristen sein, denen Beaulieu nebenbei die antarktische Fauna und seine Arbeit erklären werde. Interessierte können die Reise auf einem Blog des Meeresmuseums verfolgen. Das Forschungsprojekt «Hearing in Penguins» begann im Januar und soll bis zum Frühjahr 2021 laufen. Es ist eine Kooperation des Meeresmuseums, der Universität Rostock, des dänischen Zoos von Odense und des Naturkundemuseums Berlin.

Auch in Rostock erforscht Biologin Tabea Lange den Hörsinn von Pinguinen. Kernpunkt des Forschungsprjekts der Biologin ist die Frage, wie sensibel die Pinguine auf natürliche und vom Menschen verursachte Schallereignisse reagieren. Die beiden 14 Monate alten Exemplare aus dem Ozeaneum sind Teil dieses Forschungsprojektes, an dem Wissenschaftler aus dem Ozeaneum Stralsund, dem Robbenforschungszentrum und dem dänischen Odensee-Zoo mitarbeiten. Das Forschungsprojekt wird unterstützt mit Mitteln des Umweltbundesamtes.