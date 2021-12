Ärger im Nordosten : Bund kürzt Kurzarbeitern das Geld - Wirtschaft in MV läuft Sturm

Die Corona-Beschränkungen haben die Zahl der Anträge auf Kurzarbeit in MV wieder deutlich ansteigen lassen. Ab Januar sollen Betroffene aber weniger Geld erhalten.

Schwerin | Arbeiter in Not: Die vom Bund ab Januar vorgesehene Reduzierung des Kurzarbeitergeldes auf generell 60 bzw. 67 Prozent bringt das Gastgewerbe und andere Branchen in MV auf. Es sei ein Skandal, dass der Bund ausgerechnet nach den jetzt beschlossenen drastischen Corona-Einschränkungen in der für die Branche schwersten Krise seit der Pandemie die Mitarbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.