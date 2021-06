Wismar/ Rostock/ Greifswald : Immer weniger Menschen nehmen an Corona-Protesten teil

Am Montagabend haben nur noch rund 230 Menschen an Protestspaziergängen und -kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen.

Wismar/ Rostock/ Greifswald | Der seit Monaten anhaltende Protest gegen die Corona-Maßnahmen findet in Mecklenburg-Vorpommern immer weniger Teilnehmer. Wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten, haben am Montagabend nur noch rund 230 Menschen an sogenannten Protestspaziergängen und -kundgebungen teilgenommen. Das waren etwa ein Drittel so viele Demonstranten wie noch im April. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.