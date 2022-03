Technischer Defekt : Wohnmobil brennt auf der Insel Rügen komplett aus

Auf der Insel Rügen geriet am Montagabend ein Wohnmobil in Flammen. Eine Zeugin informierte die Feuerwehr, die das Fahrzeug löschte. Der entstandene Schaden ist jedoch beträchtlich.

Göhren | Im Ostseebad Göhren auf der Insel Rügen kam es am Montagabend zu einem Brand in einem Wohnmobil. Eine Zeugin sah nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Feuerschein im Fahrzeug. Sie allarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr. Als diese am Ort eintraf, brannte das Wohnmobil bereits in voller Stärke. Der Brand wurde gelöscht, es ent...

