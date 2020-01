Mecklenburg-Vorpommern : Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle deutlich gesunken

Im Jahr 2018 sind in MV elf Menschen bei der Arbeit ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr waren es deutlich weniger.

08. Januar 2020, 07:09 Uhr

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Mecklenburg-Vorpommern ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) auf Anfrage berichtete, kamen nach vorläufigen Erhebungen fünf Menschen durch Arbeitsunfälle ums Leben, ein Beschäftigter starb auf dem Nachhauseweg.

2018 waren noch elf Menschen bei der Arbeit ums Leben gekommen, sieben davon auf dem Bau. Im vergangenen Jahr gab es im Baugewerbe keinen tödlichen Arbeitsunfall.

Qualität des Arbeitsschutzes in den Firmen nicht ableitbar

Insgesamt erreichten das Amt im vergangenen Jahr 69 Mitteilungen über besonders schwere und tödliche Arbeits- und Wegeunfälle, eine weniger als 2018. Allerdings ließen sich wegen der geringen Fallzahlen keine Tendenzen und kein Trend zur Qualität des Arbeitsschutzes in den Firmen ableiten, sagte Lagus-Chef Heiko Will.

In den Jahren, in denen es den einen oder anderen tödlichen Arbeitsunfall mehr gab, haben wir immer wieder darauf verwiesen, dass dies nicht mit Verschlechterungen des Arbeitsschutzes in unserem Bundesland gleichzusetzen ist. Heiko Will, Lagus-Chef

Als schwere Arbeitsunfälle gelten Zwischenfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen nach sich ziehen. In solchen Fällen seien Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, das Lagus und den für das Unternehmen zuständigen Unfallversicherungsträger zu informieren, hieß es.