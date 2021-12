Vorpommern-Rügen : Zahlreiche Verkehrsunfälle wegen Glätte

Wegen Straßenglätte kam es im am Dienstagnachmittag innerhalb von zwei Stunden zu elf Verkehrsunfällen.

Stralsund | Es blieb bei Blechschäden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Schaden wird auf 32 000 Euro beziffert. Bei den Unfällen war laut Polizei in den meisten Fällen überhöhte Geschwindigkeit ausschlaggebend. In Stralsund etwa rutschten Autofahrer laut Polizei mit ihren Fahrzeugen gegen parkende Autos beziehungsweise ein Straßenschild. Auf der Auto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.