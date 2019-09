Zu lebenslanger Haft verurteilt : Mordfall Maria: Verteidiger des 21-Jährigen hat Revision eingelegt

Nun muss sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall befassen.

10. September 2019, 19:00 Uhr

Nach der Verurteilung von zwei Männern wegen Mordes an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz muss sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Der Anwalt sagte dem Radiosender NDR 1 Radio MV, er sehe Fehler in dem Urteil. Deshalb habe er die Revision in Karlsruhe eingelegt.

Das Landgericht Stralsund hatte in der Vorwoche den 21-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte bei ihm eine besondere Schwere der Schuld fest. Ein 19-Jähriger wurde zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe und der Unterbringung in einer psychiatrischen Haftklinik verurteilt.

