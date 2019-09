Zündelnde Kinder verursachen Brand in Viervitz/Gemeinde Zirkow

Avatar_prignitzer von svz.de

02. September 2019

Am frühen Sonntagabend wurde der RLSt Vorpommern-Rügen durch einen Zeugen Rauchentwicklung aus dem Inneren eines Bauwagens in Viervitz /Gemeinde Zirkow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gemeldet. Ursächlich dafür war ein sich entwickelnder Brand, der sich auf einen zweiten in unmittelbarer Nähe abgestellten Bauwagen ausdehnte. Von diesem griffen die Flammen auf zwei am Brandort befindliche Garagen über.

Durch das schnelle Eingreifen der drei alarmierten Feuerwehren aus Zirkow, Binz und Putbus (45 Kameraden) konnte verhindert werden, das der Brand sich hier vollends ausbreiten konnte. Insgesamt wird der Sachschaden auf 8000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der KDD des KK Stralsund kam zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen muss von einer Kinderhandlung als Brandursache ausgegangen werden. Drei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren hatten offenbar in einem der Bauwagen mit Tapetenresten gezündelt. Die Kinder glaubten vor Verlassen des Bauwagens, das kleine Feuer gelöscht zu haben und machten sich auf den Heimweg.

Tatsächlich entfachte das Feuer erneut und führte zu dem Brand.

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.