Meinungsbeitrag zur Cuasa Borchardt : Ach hätten sie doch geschwiegen

Vorstand der Linkspartei in MV rechnet mit dem Umgang der Wahl von Linkspolitikerin Barbara Bochardt zur Verfassungsrichterin ab

Da ist sie wieder, die Fratze des kapitalistischen, militaristischen Systems. „Wir aber bekennen uns zu unseren antikapitalistischen, antifaschistischen und antimilitaristischen Grundsätzen. Wir wünschen uns eine sozialere, gerechtere Gesellschaft. Wir sind es, die vor allem in den letzten Jahren die Demokratie und die freiheitlich demokratische Grundordnung immer wieder gegen ihre Feinde vom rechten Rand verteidigt haben“, schreibt der Landesvorstand der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern in einem Beschluss vom Sonnabend, mit dem er seiner in die Kritik geratenen Verfassungsrichterin Barbara Borchardt beispringen will. Borchardt, die Opfer wurde von „Boulevardjournalist*innen, die es nicht ertragen können, dass eine Frau mit antikapitalistischer Gesinnung einem ostdeutschen Landesverfassungsgericht angehört“. Unterschrift unter dem Beschluss: keine.

Gehts auch eine Nummer kleiner, verehrte Genoss*innen von der Küste? Offenbar nicht! „Eine Frau mit juristischer Ausbildung und ostdeutscher Biografie wurde zum Hassobjekt eines rechten Parteienblocks um die rechtsextreme AfD, die FDP und einzelne Politiker*innen aus CDU und CSU, selbsternannter DDR-Expert*innen und einiger Boulevardjournalist*innen“, steht da.

Interessant ist allemal der Ton dieses Beschlusses der Linken, der kaum der „medialen Hetzkampagne“ nachsteht, die er geißelt. Deren Autoren nämlich „eine Sprache benutzen, die zeigt, dass sie offensichtlich noch nicht die finsterste Epoche des Kalten Krieges überwunden haben“, so der Pranger.

Ach, hätten sie doch geschwiegen, die Spitzengenossen mit Küstenwind im Gesicht. Mit ihrer Klassenkampfrhetorik gegen eine Klassenkampfrhetorik, die „besonders in Zeiten der kapitalistischen Krise“ Sozialisten zu Volks- und Verfassungsfeinden, Linksextremen und Aussätzigen abstempele. Vom Landtagsbeschluss in beschaulichen Schwerin direkt zu Marx und Lenin...

Das ist das Dilemma an der Personalie Borchardt. Es geht gar nicht um sie. Ja, es gibt schonungslose Meinungen und auch diffamierende Artikel. Ja, es gibt die heftige Kritik an der Wahl eines Mitglieds der Antikapitalistischen Linken, z. B. von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber bei deren Kritik kann einem eigentlich nur die CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern leid tun. Der innerparteiliche Druck, dem sich Fraktionschef Torsten Renz und Co. ausgesetzt sehen, erinnert an die thüringischen Verhältnisse bei der Wahl von Bodo Ramelow. Die CDU im Bund hat ihren Umgang mit der Linken nicht geklärt, ist sich aber nicht zu schade, im Einzelfall das ganz große Geschütz herauszuholen.

In der Mehrzahl der Fälle beim Umgang mit und der Bewertung der Wahl der Linkspolitikerin zur Verfassungsrichterin in MV zeichnete sich die Auseinandersetzung durch umfangreiche Information und Argumentation aus. Wer es wissen wollte, weiß nun, dass Frau Borchardt ihre Mitgliedschaft in der Antikapitalistischen Linken auf Bundesebene 2018 beendete. „Auf Landesebene bin ich nicht ausgetreten, aber auch nicht mehr aktiv“, sagte sie dieser Zeitung vor wenigen Tagen, die ihren Argumenten auf einer ganzen Seite Raum ließ. In der „Zeit“ vom Donnerstag sagt Verfassungrechtler Prof. Felix Hausmann von der Humboldt-Universität in Berlin, dass eine Erwähnung im Verfassungsschutzbericht allein eben kein Beweis für Verfassungsfeindlichkeit sei. „Björn Höcke ist ein Faschist. Barbara Borchardt plädiert für eine andere Wirtschaftsordnung“, sagt Hausmann zur Unterscheidung. Und die „Süddeutsche Zeitung “ gibt der Genossin Verfassungsrichterin Gelegenheit für Sätze wie: „Es gab Mauertote auf beiden Seiten, es sind auch Grenzsoldaten erschossen worden.“ Per se nicht falsch, denkt man z.B. an NVA-Hauptmann Rudi Arnstadt, der 1962 von einem Beamten des Bundesgrenzschutzes erschossen wurde. Zur Klärung der Schuldfrage kam man nach dem Mauerfall nie, bei den 327 Todesopfern an der innerdeutschen Grenze ist die Schuldfrage geklärt.

Dass einer Verfassungsrichterin mit solchen Aussagen Fragen gestellt werden, hat nichts mit der Linkspartei und ihrer Stellung in der Gesellschaft zu tun. Der Vorstandsbeschluss vom Wochenende schon. Der stellt nämlich die „neuerliche mediale Kampagne“ in einen „Kontext der thüringischen Ministerpräsidentenwahl“. Und das nach den Worten von Landesvorsitzende Torsten Koplin nicht zufällig, sondern nach „stundenlangem Ringen um jeden Satz“.

Dazu ist nur zu resümieren, dass die Linkspartei mit der Personalie Borchardt höchstselbst die Schatten der Vergangenheit wieder hervorgeholt hat, die mit der Wahl von Bodo Ramelow beerdigt schienen. Nach den Geschehnissen vom Februar in Erfurt war der Platz der Linken im Spektrum der demokratischen Parteien faktisch ausdiskutiert. Mit der Nominierung und der Wahl von Barbara Borchardt hat die Partei die Frage ihrer eigenen Vergangenheitsbewältigung wieder aufgemacht. Das ist der Schaden, den die Genossen ihrer Partei selbst zugefügt haben.