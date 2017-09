Trecker-Demo in Schwerin : Acker: Vorkaufsrecht für Bauernhöfe

vergrößern 1 von 1 Foto: Büttner 1 von 1

von Torsten Roth

erstellt am 11.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Trecker-Demo vor dem Schweriner Agrarministerium: Bäuerliche Familienbetriebe aus MV haben gestern im Vorfeld der anstehenden Wahlen einen Umbau der Tierhaltung in Deutschland gefordert. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) übergaben Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein Sechs-Punkte-Forderungskatalog, in dem sie u. a. eine befristete Finanzierungshilfe für Investitionen in der Tierhaltung und klare verständliche Qualitäts-Kennzeichnungsregeln verlangen. Auf dem Milchmarkt drängen sie auf faire Regeln und eine Qualitätsorientierung. Zudem fordern sie von Bund und Ländern angesichts der stark gestiegenen Ackerpreise, den Bodenkauf durch außerlandwirtschaftliche Investoren gesetzlich zu verbieten. Bäuerlichen Betrieben und jungen Menschen sollte ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden.

Die Schweriner Demo war Teil eines bundesweiten Protestes in zehn Landeshauptstädten.