Erinnerungen des Chefredakteurs : Als Angela Merkel beinahe meine Karriere beendete

Die Bundeskanzlerin hat ihre politische Heimat in Vorpommern – und lenkte die Geschicke des Landes in vielen Fragen mit

Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Im September 1990, auf dem Rückflug von den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen in Moskau, sollte ich ein Interview mit dem Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, führen. Mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag wurde international der Weg zur deutschen Einheit geebnet. Der „Bild“-Korrespondent Peter Brinkmann hatte aber aus Moskau berichtet, dass De Maizière gar nicht an den Verhandlungen teilnehmen durfte und nur auf dem Arbat spazieren ging. Meine Redaktion wollte unbedingt wissen, was der Ministerpräsident dazu sagt. Als die zweite Regierungssprecherin, eine gewisse Angela Merkel, mich zum Interview in die Kabine ihres Chefs holte, hatte sich dieser just in ein Stück Schokolade gesetzt. Merkel rannte nach einem feuchten Tuch und putzte zehn Minuten an der Hose des Regierungschefs. Meine Zeit für das Interview verrann, der nächste Kollege wartete, Merkel schickte mich zum Platz zurück. Meine Redaktion war sauer. Ich stand kurz vor dem Ende meiner journalistischen Karriere.

Drei Jahre später löst Bundesfrauenministerin Angela Merkel den in Skandale verstrickten Günther Krause als CDU-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern ab. Eine Krisensitzung des Landesvorstandes im Juni 1993 im Fritz-Reuter-Heim in Schwerin war dem vorausgegangen. Merkel kippt Krause aus dem Amt, u.a. weil er eine Putzfrau schwarz beschäftigte. „Kohls Mädchen“ zeigt Zähne. Krause war erst der Anfang. Viele folgten, bis hin zum CDU-Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl nur sieben Jahre später.

Merkels politische Karriere ist eng mit MV verbunden. Jeder erinnert sich an das Bild mit den Fischern in einer Hütte in Lobbe auf Rügen aus dem September 1990. Im Bundestagswahlkampf warb die junge CDU-Kandidatin bei den Fischern um ihre Stimmen. Auch wenn die familiäre Heimat Merkels in der Uckermark liegt, ist ihre politische Heimat Vorpommern. Ein Vorpommer, Wolfhard Molkentin, hatte sie in seiner CDU zur Wahlkreiskandidatin in Nordvorpommern, Rügen und Stralsund gemacht. Angela Merkel sagte einmal, ohne ihn wäre sie nicht Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Noch heute holt die Bundeskanzlerin ihre Weihnachtsgans bei Molkentin ab. Als Angela Merkel ihm 2006 sagte, dass sie George W. Bush gerne ihren Wahlkreis zeigen wolle, sagte der Landrat: „Das machen wir.“ Monate später stand er mit dem US-Präsidenten in Trinwillershagen am Grill und erklärte ihm, was eine LPG war – der ehemalige Vize-Vorsitzende, der nach der Wende Landrat in Grimmen wurde.

Es gibt quasi kein Großereignis in MV ohne das Zutun von Merkel. Nach dem Bush-Besuch holte sie 2007 den G8-Gipfel nach Heiligendamm. Jeder erinnert sich an den Riesenstrandkorb mit den wichtigsten Regierungschefs der Welt. Mancher mag sich auch noch daran erinnern, mit welchem säuerlichen Gesicht Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) auf dem Fluglatz in Laage den US-Präsidenten begrüßte. Für ein paar Jahre brachte der Gipfel Mecklenburg-Vorpommern zu einer gewissen Berühmtheit. Den Ausländer-Tourismus beflügelte er nicht.

Um die 30 Millionen Euro für den Neubau des Ozeaneums wären ohne die Bundeskanzlerin kaum denkbar gewesen. Stralsund ist, wie gesagt, ihr Wahlkreis. Nachhaltiger als der umstrittene Bush-Besuch 2006 lenkt wohl das Ozeaneum den Besucherstrom nach Stralsund. Zur Eröffnung im Sommer 2008 zählte auch Merkel zu den Gästen.

Wer erinnert sich noch an die vielen Werftenpleiten – und Neuanfänge? 1992 übernahm die Bremer Vulkan mit den Werften in Wismar und Stralsund sowie dem Dieselmotorenwerk Rostock fast die gesamte ostdeutsche Werftindustrie. Ministerpräsident Alfred Gomolka (CDU) tritt zurück. Er wollte die Abtretung des ostdeutschen Schiffbaukombinats an die Vulkan AG verhindern und wurde daraufhin gestürzt. Als 1996 das ganze Konstrukt in die Brüche ging, weil die Vulkan 850 Millionen-D-Mark-Treuhandgeld nach Bremen transferiert hatte, war es Merkel, die bei Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) um neues Geld warb. Geholfen hat es auf Dauer wenig.

Ein Gutes hat der Abgang von Angela Merkel jedoch. Es wird wohl absehbar keine Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch mehr in Demmin geben. Lustig waren die nie wirklich. Außer einmal, als ein Aushilfskellner der Kanzlerin ein Tablett mit Bier in den Rücken kippte. Die vom US-Magazin „Forbes“ zur mächtigsten Frau der Welt erklärte Politikerin verzog keine Miene. Kein Zucken, kein Schütteln. Die Frau kann offenbar etwas vertragen.