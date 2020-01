Altwigshagen: Einbruch in eine Lagerhalle

Avatar_prignitzer von svz.de

20. Januar 2020, 13:21 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagnachmittag (19. Januar 2020. 16.30 Uhr) bis Montagmorgen (20. Januar 2020, 08.30 Uhr) in einen Agrarbetrieb in Altwigshagen eingebrochen. Aus einer Lagerhalle wurden diverse Elektro- und Kleinwerkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Der KDD kam zum Einsatz und hat Spuren gesichert.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.