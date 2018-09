Erster Fall : Amsel-Seuche erreicht Mecklenburg-Vorpommern

Im Nordosten des Landes wurde der tödliche Usutu-Virus festgestellt.

von dpa

11. September 2018, 11:58 Uhr

Die Amsel-Seuche hat einem Bericht zufolge Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Laut Medienberichten sei zum ersten Mal im Nordosten das tödliche Usutu-Virus bei einer Amsel festgestellt worden. Das Tier sei in der Nähe von Wismar verendet. «Wir erleben derzeit den bislang größten Ausbruch des Usutu-Virus' in Zentraleuropa», sagte Renke Lühken, Ökologe beim Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg der Zeitung. In dem Institut war die Amsel aus MV untersucht worden.

Der ursprünglich aus Südafrika stammende Erreger wird von Stechmücken übertragen. «Durch die hohen Temperaturen in diesem Sommer konnte sich das Virus in den Mücken noch besser vermehren», erklärte Lühken. Knapp 9000 Fälle von erkrankten oder toten Vögeln, die mutmaßlich mit dem Usutu-Virus infiziert waren, sind dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in diesem Jahr bislang laut Bericht gemeldet worden. Zwei weitere verendete Amseln seien beim Veterinäramt Rostock abgegeben worden. Meist sind Amseln von dem Erreger befallen, in geringen Zahlen aber auch andere Arten wie Singdrosseln, Meisen oder Finken.