Bluttat in Waren : Anwältin erschossen: Ankläger fordert mehr als acht Jahre Haft wegen Totschlags

Weil ihr Mann einen Rentner um fast 100 000 Euro betrogen hat, wurde eine Anwältin erschossen. Der 80-Jährige hat die Tat gestanden. Der Staatsanwalt fordert achteinhalb Jahre Haft. Der Nebenkläger will lebenslänglich und der Verteidiger verlangt dreieinhalb Jahre Haft.

von Winfried Wagner/dpa

28. August 2018, 14:08 Uhr

Für die tödlichen Schüsse auf eine Anwältin soll ein 80-Jähriger nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für achteinhalb Jahre ins Gefängnis. „Das war eine Form von Selbstjustiz, die der Staat nicht dulden darf“, sagte der Ankläger am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Gleichzeitig rückte er vom bisherigen Mordvorwurf ab und verlangte, den Rentner stattdessen wegen Totschlags zu verurteilen.

Bei dem Vorfall am 1. Februar in einer Anwaltskanzlei in Waren an der Müritz handele es sich um eine „Spontantat“, zudem habe ein Gutachter den Senior in dieser Situation als „erheblich vermindert steuerungsfähig“ eingeschätzt, sagte der Staatsanwalt. Der Verteidiger des 80-Jährigen plädierte auf „Totschlag im minderschweren Fall“ und verlangte maximal dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe.

Der Rentner hatte gestanden, die Anwältin bei einem Streit in ihrer Kanzlei erschossen zu haben. Hintergrund war eine jahrelange Auseinandersetzung um rund 94.000 Euro, die der Mann der Anwältin dem 80-Jährigen nach einem Zivilurteil schuldete. „Das war ein hochdramatischer und tragischer Fall, in dem es nur Verlierer gibt“, erklärte der Ankläger. Der Anwalt der Nebenklage, der beide Kinder der Getöteten vertritt, forderte eine Verurteilung wegen Mordes aus niederen Beweggründen und damit lebenslängliche Haft. Das Urteil soll noch am Nachmittag verkündet werden.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.