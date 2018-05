Radioaktiver Müll : Atomlager: Auch in MV wird gesucht

Experten sammeln geologische Daten

von Udo Roll

18. Mai 2018, 20:45 Uhr

Wolfram König empfängt seine Gäste am Rostocker Stadthafen in einem gelben Info-Container mit der Aufschrift: „Schatz, bringst du mal bitte den Müll runter.“ Am besten 500 bis 1000 Meter unter die Erde.

König ist Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) und hat eine heikle Aufgabe mit großem Konfliktpotential. Seine Behörde beaufsichtigt die bundesweite Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktiven Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken, der noch 100 000 Jahre strahlen wird und Menschen sowie Umwelt gefährden kann.

In die „Standortsuche mit den bestmöglichen geologischen Bedingungen“, wie König erklärt, ist auch Mecklenburg-Vorpommern einbezogen. Experten befürworten eine Endlagerung des strahlenden Mülls in tiefen Gesteinsschichten mehrere hundert Meter unter der Erde. Als Lagerort eignen sich Salz- Ton- oder Granitformationen, die auch in MV vorkommen.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hielt bereits vor drei Jahren unter anderem einen Salzstock in Gülze-Sumte nahe Boizenburg für „untersuchungswürdig“. In den Blick der Geologen gerieten auch Tongesteinformationen rund um Schwerin, ein Gebiet östlich des Schweriner Sees bis in die Region Bützow und westlich der Landeshauptstadt zwischen Zarrentin und Gadebusch.

Auf Nachfragen zu den Untersuchungen reagiert der BfE-Präsident reserviert-diplomatisch. Aussagen zu bestimmten Regionen konterkarierten „ein Verfahren, das mit Fairness und Transparenz das Ziel verfolgt, möglichst zügig einen Standort zu finden,“ sagt er. Aus dem Zusammenhang gerissene Einzelergebnisse könnten falsch interpretiert werden. Er versichert: „Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll in Deutschland gibt es derzeit noch keinen konkreten geeigneten Standort.“ Ebenso gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbaren Erkenntnisse, die ganze Regionen grundsätzlich ausschließen würden. Aktuell befinde sich die Endlagersuche in einem frühen Stadium. Es würden geologische Daten gesammelt und ausgewertet.

Der Standort für ein Endlager in Deutschland soll bis 2031 gefunden werden. Das Lager selbst soll ab 2050 mit radioaktiven Abfällen befüllt werden.