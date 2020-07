Auf Spendentour nach Paris

Tom Schimmelpfennig und Fabian Schwerdtfeger treten in die Pedale, um einer Schule in Kambodscha zu helfen

von Christian Koepke

19. Juli 2020, 19:00 Uhr

1111 Kilometer liegen vor Tom Schimmelpfennig und Fabian Schwerdtfeger. Mit dem Rad wollen die beiden jungen Männer von Schwerin nach Paris fahren, um Spenden für eine Schule in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh zu sammeln. „Als Ziel haben wir uns eine Summe von 2222 Euro gesetzt“, sagte Tom Schimmelpfennig am Sonnabend beim Start vor der Eis-Manufaktur in Mueß. „Also zwei Euro für jeden gefahrenen Kilometer.“

Schimmelpfennig, 19 Jahre alt und gebürtiger Stralsunder, hat im vergangenen Jahr den Verein MissionStift ins Leben gerufen, der sich für eine langfristige und nachhaltige Bildung in Südostasien einsetzt. Eine private Reise nach Myanmar und die Zusammenarbeit mit einer Nichtregierungsorganisation vor Ort hätten ihn auf die Vereinsidee gebracht, erzählte Schimmelpfennig, der als Heilerziehungspfleger im hessischen Fulda arbeitet. Fabian Schwerdtfeger ist stellvertretender Vereinsvorsitzender. Der 18-Jährige wurde in Schwerin geboren, lebt in Zapel und macht eine Lehre als Koch.

Die Schule, für die Schimmelpfennig und Schwerdtfeger in die Pedale treten, liegt in einem Armenviertel von Phnom Penh. Knapp 100 Kinder besuchen die Bildungseinrichtung. „Unser Ziel ist es, Straßenkindern einen Zugang zu Bildung zu ermöglichen“, sagte Schimmelpfennig. Nur so bekämen die Mädchen und Jungen die Chance auf ein Leben in Sicherheit. Bei dem Engagement für die Schule in Kambodscha arbeite MissionStift mit einem anderen Verein zusammen, erklärte der Vorsitzende.

In weniger als zwei Wochen wollen Tom Schimmelpfennig und Fabian Schwerdtfeger in der französischen Hauptstadt ankommen. Erste Station nach dem Start in Schwerin war am Sonnabend Lüneburg. Auf dem Weg nach Paris möchten die beiden jungen Männer unter anderem auch noch Osnabrück, Münster und Köln ansteuern. Über Belgien soll es dann nach Frankreich gehen. „Wir hoffen, dass wir in Paris den kambodschanischen Botschafter treffen können“, sagte Schimmelpfennig.

An den verschiedenen Stationen ihrer Tour und auf der Facebook-Seite von MissionStift wollen Schimmelpfennig und Schwerdtfeger um Spenden für ihr Hilfsprojekt bitten. „Eigentlich war die Reise schon im Frühjahr geplant, wegen Corona wurde sie aber in den Sommer verschoben“, berichtete Schimmelpfennig. Für die lange Radtour hätten er und sein Vize schon ein bisschen trainiert. „Zurück werden wir aber mit dem Zug fahren“, verriet der Vereinschef.