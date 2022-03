Polizeieinsatz : Aus Stralsunder Psychiatrie geflohener Häftling festgenommen

Ein aus einer Psychiatrie in Stralsund geflohener Straftäter ist in der Nacht zum Samstag gefunden und festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der 30-Jährige nun wieder in der forensischen Klinik. Der Häftling hatte am Freitag bei einem begleiteten Ausgang die Flucht ergriffen. Nach zunächst erfolglosen Fahndungsmaßnahmen führten schließlich Hinweise aus der Bevölkerung zu der Festnahme.

