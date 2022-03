Vorpommern-Rügen : Auto rammt Stromkasten: Feuer und Stromausfall in Stralsund

In Stralsund hat ein Autofahrer bei einem Unfall ein Feuer an einem Verteilerkasten ausgelöst, so dass viele Anwohner am Sonntagabend keinen Strom hatten. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam der 35-jährige Fahrer mit dem Wagen im Stadtteil Grünhufe im Osten der Stadt von der Straße ab und rammte den Stromverteilerkasten. Der Kasten geriet in Brand und in der Folge fiel in einer Reihe von Mehrfamilienhäusern in dem Stadtteil der Strom aus.

Die Feuerwehr rückte an und löschte das...

