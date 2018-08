Fischsterben durch Hitze : Badespaß für Menschen, Todesfalle für Fische

Auf über 26 Grad hat sich das Wasser im Berliner Müggelsee in dieser Woche erwärmt. Im Rhein kletterte die Wassertemperatur an einigen Stellen über 27 Grad. Während sich Naturschützer um die Gesundheit der tierischen Wasserbewohner sorgen, schließen Forscher ein massenhaftes Fischsterben allein durch die Hitze aus.

„Es gibt Arten, die ab 28 Grad Schwierigkeiten haben. Aber der Großteil der Fische ist an solche Temperaturen angepasst“, sagt Christian Wolter, Fachmann für Biologie und Ökologie der Fische am Berliner Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). „Viele Fische halten auch über 30 Grad aus.“

An einigen Stellen in Hamburg sind dennoch Fische gestorben. So schöpfte die Umweltbehörde allein am Dienstag eine Tonne toter Fische an der Fuhlsbüttler Schleuse ab. Bereits zuvor wurden an drei Stellen der Stadt insgesamt rund fünf Tonnen gesammelt. Die Tiere seien wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts im Wasser verendet, hieß vom Amt.

Wenn zusätzlich zur Hitze starker Regen Dreck in die Gewässer spüle und der Sauerstoffgehalt dadurch weiter sinke, könnten Fische gleich in großer Zahl sterben. In Hamburg hatte es vor dem Fischsterben heftige Niederschläge gegeben.

Nach den Worten von Holger Sticht vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) droht Fischen der Tod, wenn das Wasser immer wärmer wird. „Spätestens ab 28 Grad ist mit Schädigungen der Gewässerbiologie zu rechnen“, sagt er. Der schweizerische Fischereiverband befürchtet ein tausendfaches Fischsterben am Rhein. Er rechne mit einer Tragödie, sagt Geschäftsführer Philipp Sicher.

Auf lange Sicht werden Gewässer immer wärmer. „See-Ökosysteme erwärmen sich mit dem Klimawandel stärker“, sagt Rita Adrian, Gewässer-Expertin am IGB.