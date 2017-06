Hygienetest : Bäckereien und Küchen sind sauber

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Die Kontrollen zeigen Wirkung: Die mehr als 14 000 Bäckereien, Fleischereien, Gaststätten, Lebensmittelhändler und Direktvermarkter in MV schneiden im Hygienetest immer besser ab. Das Niveau ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen, geht aus den Prüfberichten der Lebensmittelüberwachung hervor – vor allem in Küchen und Kantinen. Bei Hygienechecks schnitt die Branche am besten ab. Bei dem Test werden bis zu 80 Punkte vergeben – je weniger Punkte, desto besser. 40 Punkte würden den gesetzlichen Mindeststandards entsprechen. 97 Prozent der Küchen und Kantinen hielten die Stan- dards ein und erhielten jeweils bis zu 40 Punkte, ergaben die Prüfungen. Vor zwei Jahren waren es noch zwei Prozent weniger. Aber auch Gastronomen, Fleischer, Bäcker, Händler und Direktvermarkter halten ein hohes Hygieneniveau: 89,4 Prozent der Gaststätten, 95,2 Prozent der Fleisch und Wurstproduzenten, 94,4 Prozent der Fleischereien, aber auch 95,1 Prozent der Bäckereien, 93,6 Prozent der Lebensmittelhändler und 91,7 Prozent der Direktvermarkter in MV wurden mit weniger als 40 Hygienepunkten bewertet. Dabei konnten alle Bereiche im Vergleich zu den Vorjahren zulegen.

Allerdings: Das vor zwei Jahren gestartete Transparenzsystem greift bei Verbrauchern weitgehend ins Leere. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte 2015 einen nach seinen Angaben praxistauglichen Hygienecheck eingeführt, bei dem die Betriebe auf freiwilliger Basis – per Aushang oder auf Nachfrage – Auskunft über die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen geben sollten. Für die Wirtschaft kaum praktikabel, erklärte Hans-Christian Ockens, Landesinnungsmeister des Fleischerhandwerks in MV: „Da sieht keiner durch“. Auch für die Verbraucher sei der Check wenig aussagefähig. Daher beteilige sich kaum ein Betrieb an der freiwilligen Kundeninformation. In Hotels und Gaststätten auch nicht: „Ich kenne keinen, der da mitmacht“, sagte Matthias Dettmann, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes in MV. Das System sei nicht geeignet, Verbraucher differenziert zu informieren.

Dabei müssten sich die Betriebe nicht verstecken: Bei Lebensmittelkontrollen in 15 131 Betrieben in MV waren 2016 erneut weniger Fehler bemängelt worden. In 8444 kontrollierten Firmen stellten die Prüfer Unregelmäßigkeiten fest – der tiefste Stand seit 2013. Damals standen 9153 Betriebe auf der Mängelliste.



von Torsten Roth

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:00 Uhr