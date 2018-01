Betrügerischer Möbelhandel in Schwerin : Bestellte Waren nicht bezahlt

Weil sie einen Möbeldiscounter in Ludwigslust übers Ohr gehauen haben, stehen vier Geschäftsleute vor Gericht.

von Andreas Frost

18. Januar 2018, 20:45 Uhr

Zehn Jahre nachdem sie angeblich 18 Lieferanten eines Möbeldiscounters in Ludwigslust übers Ohr gehauen haben, stehen vier Geschäftsleute in Schwerin vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Betrug vor. Obwohl es um rund 700.000 Euro geht, könnte der Prozess schnell zu einem Ende kommen, denn mindestens drei Angeklagte wollen offenbar aussagen. Das würde der Wirtschaftsstrafkammer Luft verschaffen in ihrem dichtgedrängten Terminplan.

Zahlreiche Angeklagte warten bereits mehrere Jahre auf ihren Prozess. Auch die mutmaßlichen Möbel-Betrüger klagte die Staatsanwaltschaft bereits 2011 an. Sie arbeiteten vor zehn Jahren für den Discounter beziehungsweise mit ihm zusammen. Als es der Firma finanziell schlecht ging, so der Vorwurf, bestellten sie sehr viel Ware, die sie nie bezahlen wollten.

Spedition um Frachtkosten geprellt

Einen Großteil der Ware verkauften die vier in Frankreich, Belgien oder in der Türkei, wobei sie selbst eine Spedition um die Frachtkosten prellten. Dem Möbeldiscounter haben die Einnahmen offenbar nichts genützt. Er ging trotzdem Pleite. Sein Geschäftsführer war angeklagt, mit den anderen vier gemeinsame Sache gemacht zu haben. Das Verfahren ist wegen Krankheit eingestellt.

Da es schwierig ist, nach zehn Jahren sich auf Aussagen von Zeugen verlassen zu müssen, würden –sofern die Angeklagten schuldig sind – Geständnisse die Arbeit des Gerichts beschleunigen. Hohe Strafen haben sie kaum zu erwarten nach einer derart langen Wartezeit.

Mehr Arbeit macht der Wirtschaftsstrafkammer derzeit ein Verfahren gegen drei Ex- Geschäftsführer des seit 2007 insolventen CD-Werks in Dassow. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schweren Betrug vor. Tatzeitpunkt: 2006. Auf die Angeklagten wartet ein weiterer Prozess, da der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil wegen anderer Vorwürfe einkassiert hat. Ein Termin steht nicht fest.

Auch Per Harald Lökkevik muss noch lange auf seinen zweiten Prozess warten. Er wurde vom Landgericht Rostock freigesprochen, 50 Millionen Euro an Subventionen für den Bau der „Yachthafen Residenz Hohe Düne“ in Rostock erschlichen zu haben. Der BGH kassierte auch dieses Urteil.

Nun sollen die Schweriner Richter den Fall neu aufrollen – aber dies wohl kaum noch in diesem Jahr. Das gilt auch für Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet, der beschuldigt wird, Lökkevik beim Subventionsbetrug geholfen zu haben.

Unterdessen haben es die Wirtschaftsrichter im Fall eines Betrugsverfahrens einer kleinen Aktiengesellschaft aus einem Dorf bei Wittenburg bald geschafft. Am 1. Februar soll ein Urteil verkündet werden. Der Prozess dauerte 22 Monate.