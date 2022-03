Landkreis Rostock : Betrüger erbeuten 17.000 Euro

Im Landkreis Rostock haben Betrüger in drei Fällen Menschen um ihr Erspartes gebracht. Dabei behaupteten die Absender der Nachrichten, Bankmitarbeiter zu sein. Sie gaben vor, dass Sicherheitsprobleme im Computernetz der Opfer bestehen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow erklärte. Daraufhin gaben die diesmal eher jüngeren Geschädigten im Alter zwischen 27 und 43 Jahren ihre Transaktionsnummern (TAN-Nummern) preis, so dass insgesamt 17.000 Euro verschwanden.

Die Polizei warnt immer wieder vor dera...

