Dassow : Betrugsverfahren um CD-Werk eingestellt

Die Insolvenz des CD-Werkes in Dassow liegt gut zehn Jahre zurück. Doch die Vorgänge von damals beschäftigen die Gerichte bis heute. Ein Verfahren gegen frühere Geschäftsführer wurde nun eingestellt. Die juristische Aufarbeitung der Firmenpleite ist aber nicht beendet.

von Jakob Spalteholz

04. Mai 2018, 15:30 Uhr

Das Verfahren gegen drei ehemalige Geschäftsführer des vor zehn Jahren wegen Insolvenz geschlossenen CD-Werks in Dassow (Nordwestmecklenburg) ist eingestellt worden. Zum Abschluss des vier Monate währenden Prozesses am Landgericht Schwerin schloss sich am Freitag auch die Staatsanwaltschaft dem Antrag der Verteidigung an. Zu Prozessbeginn Ende Dezember hatte das die Anklagevertretung noch abgelehnt.

Den 68, 62 und 52 Jahre alten Angeklagten war unter anderem gemeinschaftlicher Betrug, Bankrott und Verletzung des Insolvenzrechts zur Last gelegt worden. Der Hauptvorwurf bestand darin, sie hätten 2006 durch falsche Angaben eine Fondsgesellschaft dazu gebracht, 15 Millionen Euro für Vorhaben des CD-Werks bereitzustellen, die sie dann aber für andere Zwecke ausgaben.

Anders als bei der Polizei wollten zwei Zeugen diese Vorwürfe vor Gericht nun nicht bestätigen. Andere Beweise zu beschaffen würde nach Ansicht des Gerichts unverhältnismäßig aufwendig werden - und das sei angesichts der gegebenenfalls niedrig ausfallenden Strafen nicht zu rechtfertigen. Der Hauptangeklagte kündigte nach dem Prozess an, die Fondsgesellschaft wegen falscher Beschuldigungen zu verklagen.

Einige der Anklagepunkte seien nach zehn Jahren zudem absolut verjährt, hieß es im Beschluss des Gerichts. Dazu gehörte der Vorwurf der Insolvenzverschleppung bei drei zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen. Für andere Delikte seien nur geringe Strafen zu erwarten, die angesichts der Verurteilung der Männer in einem früheren Prozess nicht ins Gewicht fielen. Der Vorsitzende Richter deutete in der Urteilsverkündung an, dass der Arbeitsanfall bei der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts dafür verantwortlich sei, dass der Prozess nicht früher geführt wurde.

Auf die Angeklagten wartet nun ein weiterer Prozess. 2013 sprach das Landgericht Schwerin sie wegen Kreditbetrugs schuldig und verhängte Bewährungsstrafen von neun Monaten, einem Jahr sowie einem Jahr und drei Monaten. Vom Vorwurf des Subventionsbetrugs und der Steuerhinterziehung wurden sie allerdings freigesprochen. Gegen diese Freisprüche legte die Staatsanwaltschaft erfolgreich Revision beim Bundesgerichthof ein. Dieser ordnete an, diese Anklagepunkte an einer anderen Kammer am Landgericht Schwerin neu zu verhandeln. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Das Werk in Dassow galt seinerzeit als einer der größten Hersteller von CDs und DVDs in Europa. Durch die Insolvenz im Mai 2007 verloren fast 1200 Mitarbeiter ihren Job. Ein Neustart im Jahr darauf mit dann nur noch 60 Mitarbeitern scheiterte. Nach Angaben eines im Schweriner Prozess angeklagten ehemaligen Geschäftsführers werden auf das Land zivilrechtliche Schadensersatzansprüche zukommen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte das CD-Werk in Dassow früheren Angaben zufolge mit rund 33 Millionen Euro gefördert. Davon forderte es nach der Insolvenz 19 Millionen zurück, weil Arbeitsplatzbindungen nicht eingehalten wurden.