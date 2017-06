Schwerin : Bienenkönigin auf dem Schloss

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Auf dem Schweriner Schloss hat eine Königin Einzug gehalten: eine Bienenkönigin, mit ihrem rund 40 000 Köpfe zählenden Volk. Der Demeter-Imker Mirko Lunau aus Cambs bei Schwerin hat auf Vorschlag des Landtags Mecklenburg-Vorpommern einen Bienenstock auf dem Dach des Schlosses in etwa 25 Metern Höhe aufgestellt. Beide Seiten wollen damit auf das Artensterben bei Insekten aufmerksam machen und auf den Nahrungsmangel für Bienen auf dem Lande, sagte Lunau gestern bei der Vorstellung des Projektes.

Damit seine Bienen im Sommer nicht hungern müssen, bringt er seit dem vorigen Jahr einen Teil seiner Völker auf das Gelände des Freilichtmuseums Schwerin-Mueß. Das Ergebnis überraschte ihn: „Ich habe dreimal mehr Honig geerntet.“ Der Honig schmecke besser und die Bienen seien gesünder, wenn sie in den Winter gingen. Im vergangenen Winter hätten die Imker in MV die Hälfte ihrer Völker verloren.

Auf dem Lande würden die Bienen nach der Rapsblüte nicht mehr genügend Nahrung finden, sagte Lunau. „Es blüht nichts mehr, die Bienen sind in Not, haben Stress.“ Es fehle an blühenden Wiesen und Feldrainen. Dagegen sei Schwerin mit dem Schlosspark und Gärten ein Paradies. Die Bienen brauchten die Artenvielfalt der Blüten. 30 bis 40 Sorten steckten im flüssigen städtischen Sommerhonig. Schadstoffe etwa vom Straßenverkehr seien bisher im Stadthonig nicht gefunden worden. Eher gebe es Rückstände von Pestiziden im Landhonig, vermutete er.

Landtagsdirektor Armin Tebben freut sich schon auf den Schlosshonig. „Wir wollen ihn als Protokollgeschenk einsetzen“, sagt er. Bei Abgeordneten und Mitarbeitern räumte er im Vorfeld erfolgreich Bedenken aus, die Bienen könnten aggressiv sein und durch offene Fenster in Büros fliegen. Im ersten Jahr erwartet Lunau eine Ernte von etwa 20 Kilogramm Honig. Zehn Kilo sollen dem Volk für den Winter bleiben. Er erwartet, dass sich die Bienen vermehren und er in Zukunft mehrere Völker auf dem Schlossdach versorgen kann.

Im Freilichtmuseum Mueß stehen in diesem Jahr knapp 30 Bienenvölker, wie Museumsleiter Volker Janke sagte. Er hat die Bienenstöcke auf der Schafkoppel in eine Ausstellung zur „Imkerei früher – heute – morgen“ integriert und stellt zugleich Räumlichkeiten für die Ausbildung von Jungimkern zur Verfügung.

Den Trend des städtischen Imkerns (urban beekeeping) auf Balkonen in Großstädten weltweit sieht Lunau dagegen als „nicht nachhaltig“ an. Irgendwann würden die Bienenhalter merken, dass Bienen auch Arbeit machen, und dann sei die Begeisterung schnell vorbei.

von Birgit Sander

erstellt am 07.Jun.2017 | 21:00 Uhr