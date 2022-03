Ludwigslust-Parchim : Brände mit Toten und Schwerverletzter: Ursachensuche

Nach Wohnungsbränden in Schwerin und Boizenburg (Ludwigslust-Parchim), bei denen am Wochenende zwei Menschen gestorben sind und eine Frau schwer verletzt wurde, suchen Kriminalpolizei und Gutachter nach den genauen Ursachen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hat ein Sachverständiger die ausgebrannte Wohnung in Schwerin bereits unter die Lupe genommen. Die Auswertung dauere in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft aber noch an. Nach einem Brand in Schwerin waren am Samstag die 35-jährige Bewohnerin und ihr fünf Jahre altes Kind gestorben.

Retter hatten die Frau und das Mädchen ...

