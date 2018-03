Schwerin/Leipzig : Bräutigam landet in Psychiatrie

Seine eigene Hochzeit hat ein Mann aus Schwerin verpasst. Seine Frau meldete ihn vermisst.

von Iris Leithold

22. März 2018, 19:30 Uhr

Bräutigam verpasst Hochzeit - landet in sächsischer Psychiatrie *ÖAhttps://t.co/8wjCEWSgXO pic.twitter.com/DeTdqyiq8l — Polizei Schwerin (@Polizei_SN) 22. März 2018

Die Gelegenheit, ein Bild wie dieses zu twittern, hat die Polizei in MV selten: Ein Mann aus Schwerin hat seine Hochzeit verpasst. Die Braut meldete den 35-Jährigen als vermisst, nachdem er am Mittwoch zur Trauung nicht erschienen war. Weil er am Wochenende seinen Junggesellenabschied in Sachsen feiern wollte, suchte die Polizei auch dort – vergeblich. Später abends meldete sich die Braut erneut bei der Schweriner Polizei: Ihr Bräutigam sei in einer psychiatrischen Einrichtung bei Leipzig gelandet. Warum, blieb laut Polizei unklar. Sie wünschte dem Paar jedenfalls „viel Glück bei einem möglicherweise zweiten Trauungsversuch“.