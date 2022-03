Krisenhilfe : Busse bringen mehr als 120 Flüchtlinge nach MV und Berlin

Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe. Dazu werden auch private Initiativen benötigt. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Busunternehmer zusammengeschlossen und fahren im Konvoi an die polnisch-ukrainische Grenze.

Im Rahmen der zweiten Hilfsaktion von Busunternehmern aus Mecklenburg-Vorpommern sind am Wochenende und am Montag mehr als 120 Flüchtlinge aus der Ukraine in Sicherheit gebracht worden. Wie der Sprecher der Aktion #wirbewegenhilfe, Dirk Behm, der Deutschen Presse-Agentur sagte, seien zunächst 48 Menschen nach Berlin gebracht und dort dem Malteser Hilfs...

