Gesellschaft : CDU: Frauentag später als gesetzlichen Feiertag einführen

Nach dem Willen der CDU soll der Internationale Frauentag am 8. März in Mecklenburg-Vorpommern frühestens 2025 zum gesetzlichen Feiertag werden - statt 2023, wie es die rot-rote Landesregierung in Schwerin plant. „Vor dem Hintergrund aktuell steigender Rohstoff- und Energiepreise sollte man ernsthaft darüber nachdenken, diese Regelung für zwei Jahre auszusetzen“, sagte der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow, am Montag. Es sei das falsche Signal, in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage einen zusätzlichen Feiertag einzuführen, der die Wirtschaft weiter belaste.

Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke haben für die Landtagssitzung am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Aufstockung der Feiertage vorgelegt, der nach der ersten Lesung dann in den Ausschüssen behandelt werden soll. Der 8. März solle im Nordosten nicht nur ein arbeitsfreier Tag sein, sondern auch ein Aktionstag für Frauenrechte. „Wir brauchen endli...

