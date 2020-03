Mecklenburg-Vorpommern : Corona-Abstrichzentren arbeiten künftig alle auch am Wochenende

Am zurückliegenden Wochenende hatten einige der Testzentren die Arbeit unterbrochen.

26. März 2020, 15:23 Uhr

In den bislang 13 Abstrichzentren Mecklenburg-Vorpommerns werden künftig generell auch an den Wochenenden Patienten mit typischen Krankheitssymptomen auf eine Covid-19-Infektion getestet.

Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach Beratungen des Kabinetts mit führenden Medizinern des Landes an. Am zurückliegenden Wochenende hatten einige der Testzentren die Arbeit unterbrochen, was für Unverständnis und Kritik sorgte. Laut Schwesig wurden landesweit bislang etwa 11 500 Personen auf den neuartigen Coronavirus getestet.

Bis bis Mittwochnachmittag waren dabei 245 Infektionen nachgewiesen worden.

