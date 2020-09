Corona-Loch in Kreiskasse

Pandemie führt zu Fehlbeträgen auch bei der Volkshochschule

von Carlo Ihde

11. September 2020, 05:00 Uhr

Die Corona-Einbußen beim Landkreis Ludwigslust-Parchim werden sich erst zum Haushalt 2021 in vollem Umfang offenbaren, doch die ersten finanziellen Folgen der Pandemie lassen sich bereits feststellen. Direkte Auswirkungen ergeben sich in Bereichen, wo Dienstleistungen des Landkreises aufgrund der Kontakteinschränkungen nicht mehr in Anspruch genommen werden konnten. So wird für die Volkshochschule mit Einnahmeausfällen von bis zu 127 000 Euro und für die Kreismusikschule mit 70 000 Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2020 und den Vorjahren gerechnet. Der Kreis erwartet Mehraufwendungen für erforderliche Sachausgaben im Bereich des Katastrophenschutzes von 250 000 Euro und für das Personal in den Testzentren und des Katastrophenstabes von 100 000 Euro. Speziell für die Testzentren befindet sich der Umfang einer Finanzierungszusage durch das Land noch in Klärung. Hier wird erwartet, dass eine Belastung für den Haushalt ausbleibt. Für Sofortmaßnahmen zur Digitalisierung in der Verwaltung sind 97 000 Euro angefallen. „Ausgabeseitig erwarten wir durch die Eintrübung am Arbeitsmarkt auch in den durch den Landkreis zu finanzierenden sozialen Sicherungssystemen weitere finanzielle Auswirkungen. Auch diese treten zeitlich verzögert ein und sind derzeit noch nicht für die Folgejahre absehbar. Hier werden die Auswirkungen insbesondere von der Länge der Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens abhängen“, sagt Dirk Schartow, Fachdienstleiter Finanzen beim Landkreis.