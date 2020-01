Dargun: Brand eines Fahrzeugs

Avatar_prignitzer von svz.de

30. Januar 2020, 09:13 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in der Straße Platz des Friedens in Dargun mitgeteilt. Die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten des Polizeihauptreviers Demmin stellten ein brennendes Fahrzeug unter einem Carport fest. Das Feuer wurde durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem betroffenen Fahrzeug der Marke VW T4 aus. Der T4 älteren Baujahrs stand zusammen mit drei weiteren Fahrzeugen unter einem großen Carport.

Als das Feuer an dem T4 bemerkt wurde, konnten die Fahrzeughalter der drei anderen Fahrzeuge informiert werden, sodass diese ihre Fahrzeuge wegfahren und damit vor dem Feuer sichern konnten. Der Carport wurde durch das Feuer stark beschädigt. Auch ein dort abgestellter Müllcontainer wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des technischen Defekts sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Die Polizei bedankt sich bei der aufmerksamen Hinweisgeberin. Durch ihr schnelles Handeln konnten noch größere Schäden verhindert werden.