Schwesig-Interview : „Das ist wie ein Marathon“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über ihre Krebserkrankung, ein Knuddelverbot und starke Frauen in Führungspositionen.

von Karin Koslik

07. März 2020, 16:00 Uhr

Donnerstag Empfang zum Internationalen Frauentag. Freitag Rückkehrerappell der Bundeswehr. Nächste Woche Termine bei der IHK in Rostock, der Landespressekonferenz in Schwerin, dann in Berlin Sitzungen der Länderregierungschefinnen und -chefs und des Bundesrats. Der Terminkalender von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig scheint nicht weniger gefüllt zu sein als vor ihrer Krebserkrankung. Karin Koslik fragte bei der SPD-Politikerin nach.

Im August letzten Jahres haben Sie erfahren, dass Sie an Brustkrebs leiden. Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin seit einigen Monaten in einer intensiven Therapie. Das ist wie ein Marathon, man braucht viel Durchhaltevermögen. Ich bin aber auf gutem Weg und zuversichtlich, dass ich wieder gesund werde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bisher alles sehr gut weggesteckt habe, sodass ich auch weiterhin die nötige Kraft und Zeit für mein Amt habe. Dazu habe ich ein tolles Team, das mich in der Regierung unterstützt. Und es gibt eine hohe Anteilnahme in der Bevölkerung. Sie hat mich persönlich sehr berührt, und es gibt mir auch Kraft, dass mir so viele geschrieben haben und dass ich heute immer noch auf der Straße angesprochen werde, zum Beispiel von Frauen, die selbst eine Krebserkrankung hinter sich haben, und die mir alles Gute wünschen und mir Mut zusprechen.



Wer selbst an Krebs erkrankt war oder ist, fragt sich aber auch, wie Sie das schaffen, weiter zu arbeiten. Das Gros kann das nämlich nicht.

Mir hat das Beispiel von anderen Frauen, zum Beispiel einer Lehrerin, die trotz Krebserkrankung weitergearbeitet hat, viel Mut gemacht. Auch meine Kollegin Malu Dreyer zeigt, dass man mit einer Erkrankung gute und erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsidentin leisten kann. Außerdem ist Krebs nicht gleich Krebs, und jeder und jede geht mit der Erkrankung anders um. Jede Frau und auch jeder Mann hat bei einer Krebserkrankung das gute Recht, genau das zu tun, was ihr oder ihm guttut. Mir haben meine behandelnden Ärzte sehr viel Mut gemacht und gesagt, dass ich meiner Verantwortung als Ministerpräsidentin gerecht werden kann, dass ich dabei aber nicht bis zu 16 Stunden arbeiten kann. Und es funktioniert. Das ist vielleicht eine Ermutigung, soll aber in gar keinem Fall ein Maßstab sein.



Krebspatienten gehören momentan zu denjenigen, für die die Infektion mit dem Coronavirus ein besonders hohes Risiko bedeuten würde. Wie schützen Sie sich?

Ich halte mich an die Regeln, die für alle gelten. Das mit dem Händewaschen klingt banal, ist aber wirksam. Und ja, in diesen Zeiten gibt es leider ein Knuddelverbot, also einen Verzicht auf Händeschütteln oder Umarmungen – auch wenn das schwer ist, weil es für mich eine Frage von Höflichkeit ist, dass man denjenigen, auf die man zugeht, auch die Hand gibt.



Viele meiden jetzt auch öffentliche Veranstaltungen, Sie offenkundig nicht?

Wir wägen die Durchführung jeder Veranstaltung ab. Grundsätzlich kann ich die Sorgen und Ängste der Menschen vor dem Virus gut verstehen, insbesondere derjenigen, die vorerkrankt sind und deshalb stärker darauf achten müssen als Gesunde. Deshalb ist mir auch wichtig, dass man auf diese Menschen Rücksicht nimmt. Aber auch wenn wir das Coronavirus ernst nehmen, gibt es keinen Grund zur Panik. Und es gibt keinen Grund, Desinfektionsmittel in Massen zu kaufen oder sogar aus Krankenhäusern zu klauen. Man sollte jetzt die Arbeit des medizinischen Personals nicht noch zusätzlich erschweren, für dessen Arbeit ich mich ausdrücklich bedanken möchte.



Gelingt es Ihnen, sich an Therapietagen gänzlich aus der Politik zurückzuziehen?

Es ist wichtig, dass ich auch in solchen Tagen in Krisensituationen erreichbar bin. Das ist möglich. Aber ich kann auch gut abschalten. Und ich habe ein tolles Team, das mir auch den Rücken freihält. Ich bin selbst positiv überrascht, wie viel trotz der Erkrankung möglich ist und dass ich bisher keinen Termin oder keine Veranstaltung, die ich mir vorgenommen habe, absagen musste.



Am Sonntag wird der Internationale Frauentag begangen. Welche Bedeutung hat der 8. März für Sie?

Eine große. In den letzten Jahrzehnten haben sich Frauen viele Rechte erkämpft, von freien Wahlen bis zu Gesetzen gegen Gewalt gegen Frauen. Doch auch wenn das Grundgesetz sagt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, erleben Frauen immer noch, dass die Lebensrealität eine andere ist. Frauen haben es immer noch schwerer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie werden in der Öffentlichkeit, auch von Medien, immer noch anders behandelt als Männer. Es ist also wichtig, sich weiterhin für Frauenrechte einzusetzen. Aber gerade im 30. Jahr der deutschen Einheit muss man auch sagen: Ohne die deutsche Einheit, ohne die Ostfrauen wäre der Westen in Bezug auf ein modernes Frauenbild und eine moderne Frauenpolitik noch lange nicht so weit. In diesem Jahr haben wir mit der gebührenfreien Kita einen weiteren großen Schritt nach vorn gemacht. Insofern gibt es zwei Blickwinkel: Wir können sehr stolz sein auf vieles, was wir erreicht haben. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge zu tun.



Zum Beispiel dabei, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Sie selbst sind mit dem Anspruch angetreten, leitende Positionen in der Landesregierung geschlechterparitätisch zu besetzen. Noch ist das Zukunftsmusik. Wo hakt es?

Ich finde, wir sind vorangekommen. In der Staatskanzlei gab es früher nur Männer als Abteilungsleiter. Jetzt haben wir zwei Abteilungsleiterinnen. Auch in anderen Häusern gibt es mehr Abteilungsleiterinnen, und wir haben inzwischen auch mehr Staatssekretärinnen. Im Kabinett sind wir fast paritätisch besetzt. Das zeigt, dass sich etwas entwickelt hat.



Geht noch mehr?

Ziel muss die paritätische Besetzung sein. Wenn ich mich umschaue, sehe ich aber viele kluge, engagierte Frauen und bin deshalb sehr optimistisch, dass sich da in den nächsten Jahren noch weiter etwas bewegt.