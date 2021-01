Fotowettbewerb „Blende 2020“ : Die Leser-Jury startet

Leser–Fotowettbewerb „Blende 2020“ vor der Bekanntgabe der Gewinner

Draußen sein in der Natur, in den Städten und Dörfern, das ist der beste Weg für gute Bilder. Sie, liebe Leser, haben dies mit Ihrer Teilnahme am Leser–Fotowettbewerb „Blende 2020“ ein weiteres Mal unter Beweis gestellt und es unserer Jury beim Regionala...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.