Aus dem Gerichtssaal : Diebesduo zu Fuß auf Beutezug

Zwei Monate lang haben sie im Herbst die Hausbesitzer im Schweriner Süden in Angst und Schrecken versetzt, nun stehen sie vor dem Schweriner Landgericht. Zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren sollen im September, Oktober und November elfmal in Einfamilienhäuser eingebrochen sein. Der jüngere der beiden Moldawier hat die Taten bereits zugegeben, der ältere schweigt bislang.

Weil sie in Frankreich keine Arbeit fanden, kamen sie nach Schwerin, wo sein Komplize offenbar seit längerem wohnte, behauptete der Angeklagte. Als es für ihn auch hier keinen legalen Weg gab, zu Geld zu kommen, begannen sie in Häuser einzubrechen. Sie beobachteten die ausspionierten Ziele, ob niemand zuhause war. Dann schmissen sie am späten Abend oder in der Morgendämmerung mit einem Stein ein Fenster ein, öffneten es von innen und stiegen ein. Er habe meist Schmiere am Fenster gestanden, während der andere die Zimmer nach Geld, Wertsachen, Schmuck, Kosmetik und kleineren technischen Geräten absuchte. Laptops, Smartphones, Kameras gehörten zu ihrer Beute. Fernseher ließen sie stehen. „Die waren zu groß“, berichtete der 22-Jährige, „wir konnten sie nicht abtransportieren.“ Das Duo war stets zu Fuß unterwegs, ein Auto hatten sie nicht. Ihre Beute verstauten sie in Plastiktüten, die sie in den Häusern fanden, und machten sich aus dem Staub. Als Zwischenlager für das Diebesgut diente die Wohnung einer Bekannten des älteren Angeklagten.

Er habe 800 Euro an einen Bruder nach Moldawien geschickt, so der 22-Jährige. Von „seinem“ übrigen Bargeldanteil habe er Essen und Kleidung gekauft und Miete an die Freundin des Komplizen bezahlt. Die Beute wurde zum Teil nach Hamburg geschafft. Aber, so musste er einräumen, sie hätten es nicht geschafft, viel davon zu verkaufen. Als die beiden geschnappt wurden, fanden die Ermittler fast alles wieder, was die Besitzer als gestohlen gemeldet hatten. Insgesamt soll die Beute aus zwei Monaten ihrer Diebeszüge etwa 60 000 Euro wert gewesen sein.

Einige der bestohlenen Familien waren nur für einen Abend nicht zuhause, andere im Urlaub. Der Schreck war für alle gleich groß, als sie bei ihrer Rückkehr die durchwühlten Zimmer und Schränke entdeckten. Da die Einbrecher nur zu Fuß zu ihren Raubzügen aufbrachen, lagen ihre Zielobjekte alle innerhalb eines kleinen Radius’.

Die Polizei mahnte deshalb bereits im November öffentlich zur Vorsicht in den betroffenen Stadtteilen. Zwar fanden die Ermittler Spuren an den Tatorten, sie konnten diese aber keinen bereits bekannten Tätern zuordnen. Deshalb liefen in den betroffenen Stadtteilen Zivilbeamte gezielt Streife.

Ende November hatten sie Erfolg. Als das Duo erneut ein verlassenes Haus ausspähte, fielen sie den Ermittlern durch ihr ungewöhnliches Verhalten auf. Als sie dazu aufgefordert wurden, konnten sie sich nicht ausweisen. Die Beamten begleiteten sie deswegen zur Wohnung der Freundin des einen Angeklagten. Während die Verdächtigen ihre Pässe suchten, warfen die Polizisten angeblich einen Blick ins Schlafzimmer der Wohnung. Das Doppelbett war vollbeladen mit der Beute.

von Andreas Frost

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr