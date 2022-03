Gesundheitswesen : Drese: müssen Sprung in die digitale Zukunft schaffen

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) technische und organisatorische Defizite im Gesundheitswesen offengelegt. Es bestehe großer Investitions- und Innovationsbedarf. „Die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist durch Corona in den Fokus gerückt. Wir müssen dort flächendeckend endlich den Sprung vom Fax-Zeitalter in die digitale Zukunft schaffen“, erklärte Drese am Samstag auf der Jahresversammlung der Landesärztekammer in Rostock.

Mängel bei der Erhebung, Übermittlung

