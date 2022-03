Pandemie-Maßnahmen : Drese plädiert für Verlängerung der Corona-Übergangsregeln

Wegen der unverändert sehr hohen Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern hält Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) eine Fortführung wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen für zwingend erforderlich. „Wir sind in einer schwierigen Phase. Die Corona-Entwicklung ist dynamisch“, sagte sie am Donnerstag in Schwerin in der Sondersitzung des Landtags.

Die aktuellen Infektionszahlen würden die Lage nicht vollständig wiedergeben, da nicht mehr alle Infektionen durch PCR-Testungen erfasst werden könnten. Es gebe eine hohe Dunkelziffer. Wichtiger für die Entscheidung über den Umfang der Schutzmaßnahmen seien die Hospitalisierungs-Inzidenzen und die Auslastung der Intensivstationen. „Und hier ist die Lag...

