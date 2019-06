Persönliche Schwierigkeiten und Drogenprobleme : Drogenprozess gegen Ex-Bürgermeister von Ueckermünde gestartet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen vor, im Mai 2018 unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren zu sein.

von Winfried Wagner/dpa

20. Juni 2019, 10:34 Uhr

Der ehemalige Bürgermeister von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Gerd Walther, muss sich seit Donnerstag wegen einer Drogenfahrt vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen vor, im Mai 2018 unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren zu sein. In dieser Zeit war der Ex-Landtagsabgeordnete der Linken bereits als Bürgermeister beurlaubt.

Er hatte Anfang 2018 in Medienberichten Drogenprobleme eingeräumt und mit persönlichen Schwierigkeiten begründet. Daraufhin beriefen die Stadtvertreter - auch die seiner damaligen Partei - Walther in einem langen Verwaltungsstreit aus seinem Amt ab, was auch zu seinem Parteiaustritt führte. Zum Prozess sind zwei Gutachter und vier Zeugen geladen. Walther droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.