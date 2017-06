Kinderbetreuung MV : Drohen Kita-Schließungen?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns schlägt Alarm: Wenn nicht endlich etwas gegen den Erziehermangel getan wird, ist die Schließung von Kita-Gruppen oder sogar ganzen Tagesstätten unumgänglich, warnte Geschäftsführer Andreas Wellmann gestern in Schwerin. Schon heute könnten mancherorts trotz Wartelisten Gruppen nicht aufgemacht werden, weil Personal fehlt. Wer Glück habe, ergattere vielleicht noch einen der immer begehrteren Tagespflegeplätze, „anderenfalls müssen Eltern entweder ihre Berufstätigkeit einschränken oder den Kreis bzw. die kreisfreie Stadt auf den Rechtsanspruch verklagen“, so Wellmann. Der Grund: „Wir haben schlicht nicht mehr genug Erzieherinnen und Erzieher.“ Ein Beleg dafür sei die steigende Zahl von Anträgen auf Beschäftigung von geringer qualifiziertem Personal in Kitas. 2016 waren beim Kommunalen Sozialverband 238 entsprechende Anträge eingegangen, zwei Jahre zuvor waren es nur 64 .

Wenn das Land nicht die gerade verbesserten Standards bei der Betreuung wieder absenken oder ganz aufgeben wolle, müsse es endlich etwas dafür tun, dass genug Fachkräfte ausgebildet werden, fordert Wellmann. Die Einführung einer praxisintegrierten Ausbildung – neben der klassischen vollzeitschulischen – sei der richtige Weg. Aber: „Je länger man darüber diskutiert, umso schlimmer wird der Fachkräftemangel.“ Dass die Nachfrage nach dem neuen Ausbildungsgang nicht groß sei – bis Ende vergangener Woche lagen laut Bildungsministerium 81 Bewerbungen für insgesamt 125 Plätze vor – sei ein hausgemachtes Problem: „Würden Sie ihrem Kind jetzt raten, einen Ausbildungsvertrag zum 1.9. zu schließen, wo alles im Ungewissen ist“, fragt Wellmann. Bevor es im nächsten Jahr hoffentlich richtig losgehe, müsse geklärt werden, dass die vom Land gewollte neue Ausbildung auch ausfinanziert ist. Nach dem Konnexitätsprinzip hätte das Land sich sowohl an der Ausbildungsvergütung als auch am Zeitaufwand der Ausbildung in den Kitas zu beteiligen, fordern Städte und Gemeinden. Schon jetzt seien Kitas nach dem Personal in den Haushalten vieler Kommunen der größte Posten.

von Karin Koslik

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr