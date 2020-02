Ducherow: Brand eines Wohnhauses mit Töpferei

Avatar_prignitzer von svz.de

04. Februar 2020, 16:06 Uhr

Dienstagmittag wurde der Polizei ein Brand in Ducherow gemeldet. Nach ersten Angaben sollen Schornstein und Ofen einer Töpferei gebrannt haben. Das Wohnhaus, in dem sich die Töpferei befand, brannte schnell in voller Ausdehnung.

Zwei Bewohner, die sich im Haus befanden, blieben unverletzt. Etwa 50 Kräfte der Feuerwehren aus Ducherow, Anklam und Löwitz kamen zum Einsatz. Auch der KDD ist vor Ort.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Löschmaßnahmen dauern noch immer an. Wie es zu dem Brand gekommen ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.