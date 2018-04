Kommentar : Eine Playstation für Dahlemanns Staatskarosse

Vorpommern-Staatssekretär ließ Spielkonsole an Fahrzeug anpassen.

von eska

12. April 2018, 05:00 Uhr

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ist bekennender Playsi-Fan. Klar, auf dem Weg ins 248,57-Kilometer entfernte Torgelow, da sitzt er viel im Auto – und ständig über Vorpommern grübeln, da wird einem ja ganz trübselig. Playstation raus und zocken. Monster hunter, Blood & Truth oder mit dem virtuellen Rennwagen am Fahrer vorne vorbeirasen.

Mehr zum Thema : Das ist der Vorpommern-Rat

Also ließ der jugendliche Staatssekretär seine PS4 – für Nicht-Fans „Playstation 4“– zur Werkstatt tragen und an die teure Audioanlage seines 7er Dienst-BMW anschließen – die Bildschirme im Fonds gleich mit, weil’s schöner ist. Die begeisterten Schlosser zockten gleich mit Dahlemanns Konsole. Ein bisschen peinlich war es dem 29-Jährigen doch. Deshalb ließ er was von „für die Kinder“ brummeln. Muss er aber erst noch machen. Und ein Regierungssprecher redete sich mit einem Anschluss für den Laptop heraus. Von wegen. Der Patrick spielt Starchild. Ach ja, am Mittwioch wurde sein Vorpommern-Rat gebildet. Ran an die Playstation.