Leichte Sprache - ein Selbstversuch : Einfach lesbar?

Leichte Sprache soll Informationen auch für Menschen mit Handicap verständlich machen – ein Selbstversuch zeigt: So zu formulieren ist eine Herausforderung

von Karin Koslik

18. März 2019, 17:02 Uhr

Ein Satz hat nicht mehr als acht Wörter.

Das ist eine Regel der leichten Sprache.

Über die will ich heute schreiben.

Das wird nicht leicht.

Denn es gibt viele Regeln:

Fange jeden Satz in einer neuen Zeile an.

Das sieht ungewohnt aus.

Verwende keine schwierigen Wörter.

Das nehme ich mir schon lange vor.

Benutze eine große Schrift.

Das geht in der Zeitung sonst nicht.

Nur heute machen wir eine Ausnahme.

Schreibe Zahlen als Zahlen.

Wir schreiben Zahlen erst ab 12 als Zahl.

Da muss ich mich umstellen.

Schreibe zusammengesetzte Wörter mit Binde-Strich.

Das ist für unsere Korrektoren ein Fehler.

Versteht jeder, was ein Korrektor ist?

Es ist jemand, der in Texten Fehler sucht.

Und sie dann berichtigt.

Benutze Tu-Wörter.

Verben sind Tu-Wörter.

Vermeide den Genitiv.

Der Genitiv ist ein Fall in der Grammatik.

Er drückt Zugehörigkeit aus.

Was das bedeutet?

Man soll schreiben: der Chef von der

Feuerwehr.

Genitiv wäre „der Chef der Feuerwehr“.

Angeblich ist das schwerer zu verstehen.

Für mich klingt es anders falsch.

Schreibe einfach, aber nicht zu einfach.

Oh Mann...

Auch Janet Hecke verzweifelt an mancher Regel.

Sie hat mir die leichte Sprache erklärt.

Denn sie hat dafür einen Lehrgang

gemacht.

Das war im vergangenen Jahr.

Gedauert hat er sechs Monate.

Trotzdem lernt sie auch heute noch dazu.

Janet Hecke ist Sozialarbeiterin in den Dreescher Werkstätten in Schwerin.

Mist, das sind zehn Wörter.

Nächster Versuch:

Janet Hecke arbeitet in Schwerin in den Dreescher Werkstätten.

Neun Wörter, noch einmal:

Janet Hecke arbeitet in den Dreescher Werkstätten.

Die sind in Schwerin.

Sie ist da Sozialarbeiterin.

Ja, so geht es.

Auch wenn es komisch klingt.

Texte werden in leichter Sprache länger.

Auch das hat Janet Hecke mir gesagt.

Trotzdem ist leichte Sprache wichtig.

Sie hilft vielen Menschen.

Nicht nur Menschen mit Behinderungen.

Oder solchen, die krank sind.

Sie hilft auch allen, die schlecht lesen

können.

Oder Menschen mit Lern-Störungen.

Ältere haben etwas davon.

Und Menschen, die aus anderen Ländern kommen.

Janet Hecke arbeitet mit behinderten

Menschen.

Sie ist die Vertrauens-Person für den

Werkstatt-Rat.

Das ist ein Betriebs-Rat für behinderte Menschen.

Er darf vieles mitbestimmen.

Zum Beispiel, wie gearbeitet wird.

Oder wie die Arbeits-Zeiten sein sollen.

Wer das bestimmen will, muss es

verstehen.

In leichter Sprache klappt das besser.

Deshalb hilft Janet Hecke.

Das macht sie auch bei der

Voll-Versammlung.

Auch dort sollen alle alles verstehen.

Die Einladungen hat Janet Hecke

geschrieben.

In leichter Sprache.

Der Werkstatt-Rat hat ihr dabei geholfen.

Er hat geprüft, ob jeder die Einladung

versteht.

Das tut er auch bei anderen Texten.

Auch das ist eine Regel der leichten

Sprache.

Für Janet Hecke ist das Prüfen wichtig.

Sie möchte, dass alle alles verstehen.

Aber das klappt oft nicht.

Einige behinderte Menschen können gar nicht lesen.

Sie können das aber gut verbergen.

Andere sind richtig schlau.

Sie wären beleidigt, wenn man zu leicht schreibt.

Janet Hecke hat viele Bücher und Hefte.

Darin kann sie solche Sachen nachlesen.

Dort steht auch, wie man verständlich schreibt.

Sogar Gesetze gibt es in leichter Sprache.

Und einen Internet-Auftritt der

Landes-Regierung.

Denn jeder soll seine Rechte und Pflichten kennen.

Auch das ist Vorschrift.

So wie die Barriere-Freiheit.

Was das bedeutet?

Jeder soll alles mitmachen können.

Jeder soll überall hinkommen können.

Jeder soll jede Information verstehen

können.

Jeder soll also die gleichen Rechte haben.

Barriere bedeutet Hindernis.

Und davon gibt es viele.

Gerade für behinderte Menschen.

Obwohl etwas anderes Vorschrift ist.

Janet Hecke weiß davon.

Viele machen einfach die Schrift größer.

Auch im Internet sieht man das.

Das reicht aber nicht aus, sagt Frau Hecke.

Man muss auch anders erklären.

Sie hat zum Beispiel die Entgelt-Ordnung umgeschrieben.

Das sind die Regeln für die Lohn-Zahlung.

Die interessieren alle Werkstatt-Mitarbeiter.

Aber erst jetzt verstehen sie sie wirklich.

Sie müssen aber nun auch mehr lesen.

Das alte Papier war drei Seiten lang.

Das neue Papier ist zwölf Seiten lang.

Auch den Bildungs-Katalog gibt es in

leichter Sprache.

Auch er ist dadurch dicker geworden.

Früher war es einfach eine Liste.

Frau Hecke hat das geändert.

Sie hat ein richtiges Buch daraus gemacht.

Es gibt Bilder von den Schulungs-Räumen.

Auch die Anleiter kann man auf Bildern

sehen.

Das Datum steht immer auf einem

Kalender-Blatt.

Das sieht sehr hübsch aus.

Und es erleichtert das Lesen.

Lobt man sie dafür, freut sich Frau Hecke.

Sie hat noch viel vor.

Die Werkstätten wollen ihren

Internet-Auftritt ändern.

Das macht zwar eine andere Kollegin.

Aber Frau Hecke wird sie beraten.

Ihr macht ihre Arbeit großen Spaß.

Das sieht man ihr an.

Sie lächelt viel.

Ich habe mich ziemlich gequält mit dem Text.

Aber wenn ich ihn lese, lächle ich auch.

Stichwort: Leichte Sprache

Die vereinfachte Schriftsprache hat das Ziel, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Bei der Übertragung von Texten in leichte Sprache gelten bestimmte Regeln: So sollen kurze Hauptsätze mit nur einer inhaltlichen Aussage benutzt, Nebensätze, Konjunktive und Fremdwörter dagegen vermieden werden. Zusammengesetzte Nomen werden mit einem Bindestrich getrennt, Doppelpunkte gezielt als hinweisendes Signal eingesetzt, Frage- und Ausrufezeichen vermieden. Leichte Sprache soll die wesentlichen Inhalte aus komplexen Texten verständlich zusammenfassen.1996 entwickelte die US-amerikanische Organisation „People First“ die Idee des „Easy Read“. 2001 gründete sich der deutsche Verein „Mensch zuerst“ und gab zwei Wörterbücher in leichter Sprache heraus, 2006 entstand ein Netzwerk für leichte Sprache.

In Deutschland gewann dieses Anliegen mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 an Bedeutung. Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, leichte Sprache in den Bundesbehörden weiter zu verbreiten.

Kritiker warnen vor möglicher Manipulation. Andere klagen, die leichte Sprache entstelle Texte und führe zu allgemeiner Verdummung.Verfechter der leichten Sprache argumentieren, dass schon ein teilweises Textverständnis der Zielgruppe weiterhelfen und die Scheu vor Texten nehmen könne. In der Regel sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen an der Übertragung der Texte beteiligt, um die Verständlichkeit zu prüfen.

Leichte Sprache ist nicht zu verwechseln mit einfacher Sprache. Diesen Begriff gebraucht man in erster Linie für Behördentexte, die von Hauptwörtern, Schachtelsätzen und abstrakten Wortgebilden befreit und so wieder lesbar gemacht werden.