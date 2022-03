Mecklenburg-vorpommern : Eisbär-Zwillinge in Rostock: Erster Kontakt mit Besuchern

Knapp dreieinhalb Monate nach ihrer Geburt werden heute die Rostocker Eisbär-Zwillinge bei einem Ausflug in die Außenanlage des Polariums ihren ersten Kontakt zu den Zoobesuchern haben. Gleichzeitig werden die Namen der beiden weiblichen Tiere bekanntgegeben. Zur Auswahl standen Juna, Kaja, Skadi und Ylva. An der Wahl haben sich mehrere Tausend Menschen beteiligt. Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) werden am Freitag im Zoo erwartet.

Bei ihrer Geburt am 14. November im vergangenen Jahr wogen die beiden etwa ein halbes Kilo, bei der ersten und auch einzigen Untersuchung Ende Januar in der Geburtshöhle brachten sie schon 7,8 beziehungsweise 9,2 Kilogramm auf die Waage. Schon damals schwärmte Zoodirektorin Antje Angeli von der Eisbärmutter, wie sie sich rührend um ihren Nachwuchs kümm...

