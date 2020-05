Live-Stream ab 14.30 Uhr : Erste Präsenzsitzung der Landesregierung seit Mitte März hat begonnen

Themen sind der Neustart des Tourismus und die Wiedereröffnung der Kitas

von Frank Pfaff (dpa)

12. Mai 2020, 12:52 Uhr

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns ist am Dienstag in Schwerin zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammengekommen. Erstmals seit Mitte März berät das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dabei wieder gemeinsam in einem Raum. Wegen der Corona-Epidemie waren die Kabinettssitzungen in den zurückliegenden Wochen jeweils in Telefonkonferenzen abgehalten worden. Um nun die geforderten Mindestabstände einzuhalten, verlegte die Ministerrunde ihr Treffen aus der Staatskanzlei in den gegenüberliegenden Rittersaal.

Bei der Beratung soll es unter anderem um den Neustart des Tourismus im Land gehen. Vom 25. Mai an dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen.

Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Wir werden sie ab etwa 14.30 Uhr hier im Livestream übertragen.