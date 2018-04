Fincken : Ex-Minister Günther Krause hat illegal bewohntes Haus geräumt

Krauses Anwalt übergab am Montag vor dem Grundstück in Knüppeldamm die Schlüssel an den Hamburger Anwalt Arne Trimpop

30. April 2018, 11:32 Uhr

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Günther Krause hat das illegal bewohnte Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte jetzt doch geräumt. Krauses Anwalt Peter-Michael Diestel übergab am Montag vor dem Grundstück in Knüppeldamm, einem Ortsteil von Fincken, die Schlüssel an den Hamburger Anwalt Arne Trimpop. „Es ist auch alles in Ordnung“, bestätigte Trimpop nach einem ersten Rundgang. Er vertritt die Unternehmerfamilie, die das Haus vor einem Jahr an Krauses Frau verkauft, aber dafür kein Geld bekommen hatte. Mit dem Auszug kam der frühere CDU-Politiker, der selbst nicht zur Übergabe kam, einer Zwangsräumung zuvor.

Krauses sollten für das mit Sauna und Pool ausgestattete Wohnhaus 359 000 Euro bezahlen, hatten die Eigentümer aber monatelang hingehalten. Ein gerichtlicher Vergleich hatte den Auszug schon zum 10. April festgesetzt, dies hielt das Paar aber nicht ein. „Er ist ins Brandenburgische gezogen“, sagte Diestel.